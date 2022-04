Fiat 500e, l’elettrico e i progetti futuri di Fiat

Fiat 500e, l’elettrica più venduta in Italia nel 2021: intervista a Eligio Catarinella, responsabile del mercato Italia per Fiat e Abarth



L’auto elettrica più venduta in Italia nel 2021, con oltre 11 mila esemplari e ancora in testa alla classifica del gradimento degli italiani anche nei primi mesi del 2022: Fiat 500e è stata la protagonista di una visita organizzata – per i giornalisti – all’interno dello stabilimento di Mirafiori, dove viene assemblata la piccola a zero emissioni della Casa del Lingotto.

L’occasione è quella per tornare a parlare di elettrico e dei progetti futuri di Fiat. Ad illustrarli è Eligio Catarinella, responsabile del mercato Italia per Fiat e Abarth: “Dal 2023 lanceremo un modello nuovo ogni anno; ciascuno avrà, oltre alla versione ibrida, anche una versione totalmente elettrica, fino al 2027 quando l’intera gamma sarà prodotta con la sola trazione a batterie”.

Intanto sul mercato italiano sta per fare il suo debutto, il prossimo mese di giugno, Fiat E-Ulysse, il secondo modello totalmente elettrico del brand. Una monovolume fino a 8 posti con una potenza massima di 100 kW (136 CV), con un’autonomia di 330 km, secondo il ciclo di omologazione WLTP. Con il sistema fast charge si può ricaricare fino all’80% della batteria in soli 45 minuti.