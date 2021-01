Quando si parla di elettrificazione è impossibile non parlare di Renault: la Casa francese può infatti vantare nei propri listini l’auto elettrica più venduta in Italia (la Zoe) e l’ibrida plug-in più amata nel nostro Paese (la Captur Plug-in Hybrid). Senza dimenticare la Kangoo Z.E., leader tra i veicoli commerciali a emissioni zero.

Di seguito troverete una guida completa a tutte le auto Renault elettriche e ibride in commercio da noi: motori, autonomie e prezzi.

Le auto elettriche Renault