Le auto elettriche del Gruppo PSA

DS 3 Crossback E-Tense

Opel Corsa-e

Peugeot e-208

Peugeot e-2008

Le auto ibride plug-in del Gruppo PSA

Citroën C5 Aircross Hybrid

DS 7 Crossback E-Tense

Opel Grandland X Hybrid4

Peugeot 508 Hybrid

Peugeot 508 SW Hybrid

Peugeot 3008 Hybrid e Hybrid4

Tutte le vetture elettrificate del colosso francese sono accomunate dall’avere emissioni di CO2 inferiori a 60 g/km – la soglia più bassa riconosciuta dalla classificazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicata in una circolare dello scorso 3 dicembre 2019 – e per questo motivo possono beneficiare dei maggiori incentivi statali all’acquisto.

A quanto ammontano gli incentivi statali per le auto elettriche del Gruppo PSA?

Le auto elettriche – caratterizzate da emissioni di CO2 pari a 0 g/km – beneficiano di un incentivo di 4.000 euro (6.000 euro in caso di rottamazione). I vantaggi non finiscono qui: le vetture a batteria sono anche premiate con l’accesso gratuito in ZTL, con sconti ed esenzioni dal pagamento del bollo e con il parcheggio gratuito nelle zone di sosta a pagamento e nei posti residenti.