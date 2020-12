Non tutti sanno che la Mercedes è la Casa più elettrificata in circolazione: la gamma italiana della Stella comprende infatti ben 24 vetture elettriche e ibride (plug-in benzina e diesel e mild hybrid benzina) e se contiamo anche le tre Smart a emissioni zero il gruppo Daimler arriva a quota 27. Di seguito troverete una guida completa a tutte le auto Mercedes e Smart elettriche e ibride in listino: motori, autonomie e prezzi. Le auto elettriche del Gruppo Daimler

Mercedes EQC

Mercedes EQV

Smart EQ fortwo

Smart EQ fortwo cabrio

Smart EQ forfour

Mercedes EQC - da 78.761 euro La Mercedes EQC è una SUV media elettrica a trazione integrale spinta da due motori elettrici in grado di generare una potenza complessiva di 408 CV. L’autonomia è di 370 km.

Mercedes EQV - da 84.291 euro La Mercedes EQV – variante a emissioni zero della seconda generazione della classe V – è una monovolume elettrica a trazione anteriore dotata di un motore elettrico da 204 CV. Sei posti, due varianti di lunghezza (e di passo) e fino a 418 km di autonomia.

Smart EQ fortwo - da 25.027 euro La Smart EQ fortwo è una citycar elettrica a trazione posteriore spinta da un motore elettrico da 82 CV. Due posti secchi e un’autonomia di 159 CV.

Smart EQ fortwo cabrio - da 28.394 euro La Smart EQ fortwo cabrio – variante scoperta della EQ fortwo – è una spider elettrica biposto a trazione posteriore dotata di un motore elettrico da 82 CV e con un’autonomia di 157 km.

Smart EQ forfour - da 25.649 euro La Smart EQ forfour è una citycar elettrica a trazione posteriore dotata di un motore elettrico da 82 CV e con un’autonomia di 153 km.

Le auto ibride plug-in benzina del Gruppo Daimler

Mercedes A 250 e 4p.

Mercedes A 250 e 5p.

Mercedes B 250 EQ-Power

Mercedes C 300 e

Mercedes C 300 e S.W.

Mercedes E 300 e

Mercedes E 300 e S.W.

Mercedes CLA 250 EQ-Power

Mercedes CLA Shooting Brake 250 EQ-Power

Mercedes GLA 250 e

Mercedes GLC 300 e

Mercedes GLC 300 e Coupé

Mercedes A 250 e 4p. - da 43.817 euro La Mercedes A 250 e 4p. – variante ibrida plug-in della classe A con la coda – è una compatta a quattro porte a trazione anteriore spinta da un motore 1.3 turbo ibrido plug-in benzina in grado di generare una potenza complessiva di 218 CV. L’autonomia a emissioni zero, invece, è di 72 km.

Mercedes A 250 e - da 43.110 euro La Mercedes A 250 e – variante ibrida plug-in della quarta generazione della classe A – è una compatta a trazione anteriore dotata di un motore 1.3 turbo ibrido plug-in benzina da 218 CV che può percorrere 74 km in modalità elettrica.

Mercedes B 250 EQ-Power - da 41.439 euro La Mercedes B 250 EQ-Power è la variante ibrida plug-in della terza generazione della classe B. Una monovolume a trazione anteriore dotata di un motore 1.3 turbo ibrido plug-in benzina da 218 CV capace di percorrere 70 km in elettrico.

Mercedes C 300 e - da 52.044 euro La Mercedes C 300 e è la variante ibrida plug-in benzina della quarta generazione della classe C. La berlina tedesca disponibile a trazione posteriore o integrale è spinta da un motore 2.0 turbo ibrido plug-in benzina da 321 CV e ha un’autonomia in modalità elettrica di 51 km.

Mercedes C 300 e S.W. - da 53.424 euro La Mercedes C 300 e S.W. – variante ibrida plug-in benzina della classe C S.W. – è una station wagon a trazione posteriore dotata di un motore 2.0 turbo ibrido plug-in benzina da 321 CV. L’autonomia elettrica? 51 km.

Mercedes E 300 e - da 64.969 euro La Mercedes E 300 e è la variante ibrida plug-in benzina della quinta generazione della classe E. Un’ammiraglia disponibile a trazione posteriore o integrale dotata di un motore 2.0 turbo ibrido plug-in benzina da 320 CV con un’autonomia in elettrico di 50 km.

Mercedes E 300 e S.W. - da 67.214 euro La Mercedes E 300 e S.W. – variante ibrida plug-in benzina della classe E S.W. – è una station wagon a trazione posteriore spinta da un motore 2.0 turbo ibrido plug-in benzina da 320 CV che può percorrere circa 50 km in modalità elettrica.

Mercedes CLA 250 EQ-Power - da 46.429 euro La Mercedes CLA 250 EQ-Power – variante ibrida plug-in della seconda generazione della compatta con la coda della Stella – è una “segmento C” a trazione anteriore spinta da un motore 1.3 turbo ibrido plug-in benzina da 218 CV. 72 i chilometri di autonomia in elettrico.

Mercedes CLA Shooting Brake 250 EQ-Power - da 48.031 euro La Mercedes CLA Shooting Brake 250 EQ-Power è la variante ibrida plug-in della station wagon compatta tedesca. Una familiare a trazione anteriore dotata di un motore 1.3 turbo ibrido plug-in benzina da 218 CV in grado di percorrere 69 km in full electric.

Mercedes GLA 250 e - da 49.644 euro La Mercedes GLA 250 e – variante ibrida plug-in della seconda generazione della SUV compatta della Stella – è una crossover a trazione anteriore dotata di un motore 1.3 turbo ibrido plug-in benzina da 218 CV. L’autonomia in elettrico è di 64 km.

Mercedes GLC 300 e - da 64.022 euro La Mercedes GLC 300 e è la variante ibrida plug-in benzina della SUV media di Stoccarda. Trazione integrale, autonomia in elettrico di 46 km e – sotto il cofano – un motore 2.0 turbo ibrido plug-in benzina da 321 CV.

Mercedes GLC 300 e Coupé - da 68.626 euro La Mercedes GLC 300 e Coupé è la variante ibrida plug-in benzina della SUV media di Stoccarda. Trazione integrale, autonomia in elettrico di 46 km e – sotto il cofano – un motore 2.0 turbo ibrido plug-in benzina da 320 CV.

Le auto ibride plug-in diesel del Gruppo Daimler

Mercedes C 300 de

Mercedes C 300 de S.W.

Mercedes E 300 de

Mercedes E 300 de S.W.

Mercedes GLC 300 de

Mercedes GLC 300 de Coupé

Mercedes GLE 350 de

Mercedes GLE 350 de Coupé

Mercedes C 300 de - da 53.266 euro La Mercedes C 300 de è la variante ibrida plug-in diesel della quarta generazione della classe C. Una berlina a trazione posteriore spinta da un motore 2.0 turbodiesel ibrido plug.in da 306 CV con un’autonomia in modalità elettrica di 50 km.

Mercedes C 300 de S.W. - da 54.646 euro La Mercedes C 300 de S.W. – variante ibrida plug-in diesel della classe C S.W. – è una station wagon a trazione posteriore dotata di un motore 2.0 turbodiesel ibrido plug-in da 306 CV. L’autonomia elettrica? 50 km.

Mercedes E 300 de - da 66.860 euro La Mercedes E 300 de è la variante ibrida plug-in diesel della quinta generazione della classe E. Un’ammiraglia disponibile a trazione posteriore o integrale dotata di un motore 2.0 turbodiesel ibrido plug-in da 306 CV con un’autonomia in elettrico di 56 km.

Mercedes E 300 de S.W. - da 69.105 euro La Mercedes E 300 de S.W. – variante ibrida plug-in diesel della classe E S.W. – è una station wagon a trazione posteriore o integrale spinta da un motore 2.0 turbodiesel ibrido plug-in che può percorrere circa 50 km in modalità elettrica.

Mercedes GLC 300 de - da 65.852 euro La Mercedes GLC 300 de è la variante ibrida plug-in diesel della SUV media di Stoccarda. Trazione integrale, autonomia in elettrico di 46 km e – sotto il cofano – un motore 2.0 turbodiesel ibrido plug-in da 306 CV.

Mercedes GLC 300 de Coupé - da 70.456 euro La Mercedes GLC 300 de Coupé è la variante ibrida plug-in diesel della SUV media di Stoccarda. Trazione integrale, autonomia in elettrico di 46 km e – sotto il cofano – un motore 2.0 turbodiesel ibrido plug-in da 306 CV.

Mercedes GLE 350 de - da 81.792 euro La Mercedes GLE 350 de è la variante ibrida plug-in della seconda generazione della grande SUV della Stella a trazione integrale. Dotata di un motore 2.0 turbodiesel ibrido plug-in da 320 CV, può vantare un’autonomia in elettrico di oltre 100 km.

Mercedes GLE 350 de Coupé - da 85.196 euro La Mercedes GLE 350 de Coupé è la variante ibrida plug-in della seconda generazione della grande SUV della Stella a trazione integrale. Dotata di un motore 2.0 turbodiesel ibrido plug-in da 320 CV, può vantare un’autonomia in elettrico di 106 km.

Le auto mild hybrid del Gruppo Daimler

Mercedes C 200

Mercedes C 200 S.W.

Mercedes C 200 Coupé

Mercedes C 200 Cabrio

Mercedes E 200

Mercedes E 450

Mercedes E 53 AMG

Mercedes E 200 S.W.

Mercedes E 450 S.W.

Mercedes E 53 AMG S.W.

Mercedes E 200 Coupé

Mercedes E 450 Coupé

Mercedes E 53 AMG Coupé

Mercedes E 200 Cabrio

Mercedes E 53 AMG Cabrio

Mercedes S 500

Mercedes CLS 450

Mercedes CLS 53 AMG

Mercedes GT Coupé 4 43 AMG

Mercedes GT Coupé 4 53 AMG

Mercedes GLC 200

Mercedes GLC 300

Mercedes GLC 200 Coupé

Mercedes GLC 300 Coupé

Mercedes GLE 450

Mercedes GLE 53 AMG

Mercedes GLE 63 AMG S

Mercedes GLE 53 AMG Coupé

Mercedes GLE 63 AMG S Coupé

Mercedes GLS 580

Mercedes GLS 600 Maybach

Mercedes GLS 63 AMG

Mercedes C 200 - da 44.269 euro La Mercedes C 200 – variante mild hybrid della quarta generazione della classe C – è una berlina a trazione posteriore spinta da un motore 1.5 turbo mild hybrid benzina da 197 CV.

Mercedes C 200 S.W. - da 45.649 euro La Mercedes C 200 S.W. è la variante mild hybrid della classe C S.W.. Trazione posteriore e – sotto il cofano – un motore 1.5 turbo mild hybrid benzina da 197 CV.

Mercedes C 200 Coupé - da 48.747 euro La Mercedes C 200 Coupé è la variante mild hybrid della seconda generazione della classe C Coupé: una sportiva a trazione posteriore spinta da un motore 1.5 turbo mild hybrid benzina da 197 CV.

Mercedes C 200 Cabrio - da 57.989 euro La Mercedes C 200 Cabrio è la variante mild hybrid della classe C Cabrio: la sportiva tedesca a trazione posteriore monta un motore 1.5 turbo mild hybrid benzina da 197 CV.

Mercedes classe E EQ-Boost - da 55.550 euro La quinta generazione della Mercedes classe E è disponibile con tre motori mild hybrid turbo benzina: un 2.0 da 211 CV e due 3.0 a sei cilindri in linea da 389 e 457 CV. Trazione posteriore o integrale per l’ammiraglia teutonica.

Mercedes classe E S.W. EQ-Boost - da 57.795 euro La quinta generazione della Mercedes classe E S.W. è disponibile con tre motori mild hybrid turbo benzina: un 2.0 da 211 CV e due 3.0 a sei cilindri in linea da 389 e 457 CV. Trazione posteriore o integrale.

Mercedes classe E Coupé EQ-Boost - da 59.227 euro La terza generazione della Mercedes classe E Coupé è disponibile con tre motori mild hybrid turbo benzina: un 2.0 da 211 CV e due 3.0 a sei cilindri in linrea da 389 e 457 CV. Trazione posteriore o integrale.

Mercedes classe E Cabrio EQ-Boost - da 66.065 euro La terza generazione della Mercedes classe E Cabrio è disponibile con tre motori mild hybrid turbo benzina: un 2.0 da 211 CV e due 3.0 a sei cilindri in linea da 389 e 457 CV. Trazione posteriore o integrale.

Mercedes classe S EQ-Boost - da 130.548 euro La settima generazione della Mercedes classe S – ammiraglia di Stoccarda – è disponibile con due motori mild hybrid turbo benzina 3.0 a sei cilindri in linea da 389 CV e 457 CV. La trazione è solo integrale.

Mercedes CLS EQ-Boost - da 92.383 euro La terza generazione della Mercedes CLS – ammiraglia a trazione integrale della Stella – è disponibile con due motori mild hybrid turbo benzina 3.0 a sei cilindri in linea da 367 e 435 CV.

Mercedes GT Coupé 4 EQ-Boost - da 102.770 euro La Mercedes GT Coupé 4 EQ-Boost è un’ammiraglia a trazione integrale disponibile con due motori mild hybrid turbo benzina 3.0 a sei cilindri in linea da 389 e 457 CV.

Mercedes GLC EQ-Boost - da 49.804 euro La gamma mild hybrid turbo benzina della Mercedes GLC – SUV media a trazione integrale della Stella – è composta da due 2.0 da 211 e 272 CV.

Mercedes GLC Coupé EQ-Boost - da 54.407 euro La gamma mild hybrid turbo benzina della Mercedes GLC Coupé – SUV media a trazione integrale della Stella – è composta da due 2.0 da 211 e 272 CV.

Mercedes GLE EQ-Boost - da 80.072 euro La seconda generazione della Mercedes GLE – grande SUV della Stella a trazione integrale – è disponibile con tre motori mild hybrid benzina: due 3.0 turbo a sei cilindri in linea da 389 e 457 CV e un 4.0 V8 biturbo da 634 CV.

Mercedes GLE Coupé EQ-Boost - da 107.815 euro La seconda generazione della Mercedes GLE Coupé – grande SUV della Stella a trazione integrale – è disponibile con due motori mild hybrid benzina: un 3.0 turbo a sei cilindri in linea da 435 CV e un 4.0 V8 biturbo benzina da 612 CV.