Cambio di logo e di nome per EICMA: dall’edizione 2021 (la 78°, in programma a Rho Fiera Miano dal 23 al 28 novembre) il Salone della moto del capoluogo lombardo beneficerà di un’importante operazione di rebranding. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

EICMA 2021: il nuovo logo

Il nuovo logo EICMA riafferma in modo deciso l’identità e la missione dell’esposizione. Il rosso – che rappresenta la centralità della passione per il settore – rimane per colorare il cerchio (immagine della ruota) e la forcella che diventa un’ala (tributo alla filiera e all’intera industria delle due ruote) ma il logotipo EICMA esce dall’interno del simbolo diventando protagonista assoluto al suo esterno.

EICMA 2021: il nuovo nome

A partire dall’edizione 2021 EICMA abbandonerà la datata dicitura “ciclo e motociclo” per una più universale e contemporanea formulazione “due ruote“. Il nome completo “Esposizione internazionale delle due ruote” mantiene il forte riferimento al valore globale e alla narrazione centenaria della rassegna ma con un tocco più moderno e incisivo.