La Ducati Streetfighter V4 è stata eletta a EICMA 2019 “ Moto più bella del Salone ”: la nuova super-naked di Borgo Panigale ha regalato alla Casa emiliana il decimo riconoscimento in quindici edizioni del premio.

Oltre 14.500 appassionati hanno espresso la propria preferenza e premiato l’ultima nata del brand bolognese, che ha conquistato il 36,7% dei voti. Dietro di lei altre due moto italiane: la Aprilia RS 660 e la MV Agusta Superveloce 800.

La conquista del premio “Moto più bella del Salone” da parte della Streetfighter V4 ha chiuso in bellezza l’EICMA 2019 di Ducati, un’edizione che ha visto il marchio di Borgo Panigale presentare tre novità assolute: la Streetfighter V4 (manubrio alto e largo, 178 kg di peso, motore Desmosedici stradale 1.103 cc con 208 CV, ali biplano e un pacchetto elettronico di ultima generazione), la Panigale V2 completamente rinnovata e la versione 2020 della Panigale V4, la sportiva più venduta al mondo negli ultimi due anni.

Senza dimenticare le cinque versioni 2020 introdotte nella rassegna di Rho (la Multistrada 1260 S Grand Tour, la Diavel 1260 nella nuova colorazione “Dark Stealth”, la Diavel 1260 S in “Ducati Red”, la Monster 1200 “Black on Black” e la Scrambler Icon Dark), le due concept Scrambler DesertX e Motard e le tre nuove Ebike realizzate in collaborazione con Thok (MIG-RR Limited Edition, MIG-S e E-Scrambler).