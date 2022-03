Donne al volante: cosa preferisce il gentil sesso

Donna al volante… e in prima linea nell’acquisto di un’automobile! Nuova o usata che sia, il gentil sesso sa il fatto proprio, in merito alla vettura da comprare.

Secondo una classifica stilata da brumbrum, uno fra i primi rivenditori di auto online in Italia, le più desiderate dalle donne del Belpaese sono le crossover, scelte dall’oltre 25% delle clienti che si sono interfacciate sul sito brumbrum.it. In seconda posizione, ci sono le utilitarie con il 20,7%, seguite dalle citycar – ormai sempre meno richieste – con il 19,7%. Escluse dal podio, le station wagon (9,6%) e le monovolume (9%). Male pure le berline (8,5%) e, ancora peggio, le suv (4,8%), poco apprezzate dal pubblico femminile.

Se diamo un’occhiata al portafoglio, il 46% delle donne decide di spendere una cifra compresa tra 10 e 15.000 euro. Il 16% spende meno di 10.000 euro, mentre la rimanente parte compra auto usate che costano oltre 15.000 euro.

La vettura “più amata” dalle donne italiane, secondo la classifica stilata da brumbrum, è la Toyota Yaris, già vincitrice del prestigioso premio “Car of the Year” dello scorso anno, seguita dalle italianissime Fiat 500X e Fiat Panda.

Last but not least, diamo un’occhiata alle motorizzazioni: nel mondo delle auto usate è ancora il diesel a farla da padrone con quasi il 60% delle preferenze, seguito a debita distanza dai propulsori a benzina con il 20%. Iniziano però la loro ascesa le versioni ibride con l’11%.