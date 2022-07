La Cupra Tavascan XE non è solo la SUV elettrica schierata dal team Abt Cupra XE nel campionato Extreme E 2022 ma può anche essere considerata la variante “racing” della Tavascan di serie, crossover spagnola a emissioni zero che arriverà sul mercato nel 2024.

La Cupra Tavascan XE è lunga 4,40 metri (come una DS 4, per intenderci), larga 2,30 e alta 1,86. Il peso è di 1.780 kg (oltre 400 solo di batteria ).

Cupra Tavascan XE: la tecnica

La Cupra Tavascan XE può vantare la trazione integrale e un differenziale meccanico ma la ripartizione della coppia viene gestita da due motori elettrici (uno davanti e uno dietro) in grado di generare una potenza massima – per non più di 4 secondi e per due volte nel corso della gara, una per pilota – di 544 CV. Bastano 4,5 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.

La batteria da 54 kWh (40 utilizzabili) – sviluppata da Williams Advanced Engineering e posizionata dietro al cockpit – si ricarica in circa 45 minuti e consente di affrontare una gara di 20 km senza preoccuparsi di conservare energia.

Per quanto riguarda le altre particolarità segnaliamo l’assenza degli specchietti retrovisori (rimpiazzati da telecamere), gli pneumatici off-road Continental basati sulla gamma CrossContact e le nuove sospensioni Fox che hanno rimpiazzato le BOS utilizzate la scorsa stagione.