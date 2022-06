Cupra ha deciso di fare le cose in grande alla Milano Design Week 2022 (in programma fino al 12 giugno): la Casa spagnola ha approfittato dell’evento più trendy del momento per coinvolgere il pubblico del Fuorisalone con una serie di iniziative nel Cupra Garage di Corso Como 1. Scopriamole insieme.

Cupra alla Milano Design Week 2022: Mooney VR46 Racing Team e “A shared impulse”

La Milano Design Week 2022 è stata l’occasione per Cupra per presentare la collaborazione con Mooney VR46 Racing Team: il brand iberico – official automotive partner della scuderia di Tavullia – accompagnerà la squadra nelle gare di MotoGP e Moto2 sulle moto, sui caschi, sulle tute da gara e sulle divise ufficiali.

Ma non è tutto: Cupra ha anche realizzato il cortometraggio “A shared impulse” all’interno del ranch di Valentino Rossi. Un filmato che vede tra i protagonisti la compatta elettrica Born, Alessio “Uccio” Salucci (direttore sportivo VR46 Academy), Stefano Manzi (pilota Moto2) e Andrea Migno (pilota Moto3).

Cupra alla Milano Design Week 2022: “Another way”

Negli spazi antistanti il Cupra Garage in Piazza XXV Aprile è presente l’installazione “Another way”, creata in un container industriale lungo 12 metri. Un’esperienza immersiva, realizzata in collaborazione con la start-up italo/inglese REALITY IS_, che consente al visitatore di interagire con i valori del marchio Cupra.