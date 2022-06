Il futuro di Cupra

Oggi Cupra ha svelato i suoi piani per il futuro: tre modelli elettrificati entro il 2025 (Terramar, Tavascan e UrbanRebel) e il rinnovamento dell’attuale gamma. La Casa spagnola ha inoltre fissato un obiettivo ambizioso per i prossimi tre anni: consegnare 500.000 auto nel medio termine (finora ne sono state vendute quasi 200.000), espandersi in nuovi mercati ed entrare in nuovi segmenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Cupra Terramar La Cupra Terramar sarà una SUV sportiva lunga circa quattro metri e mezzo che si posizionerà sopra la Formentor nella gamma del brand iberico. Prodotta in Ungheria (più precisamente nello stabilimento Audi di Győr), monterà motori endotermici e ibridi plug-in, questi ultimi in grado di garantire un’autonomia in modalità elettrica di quasi 100 km.

Cupra Tavascan La Cupra Tavascan arriverà nel 2024 e avrà molti elementi stilistici in comune con la concept Tavascan Extreme E svelata lo scorso anno. Con questo modello la Casa spagnola entrerà in nuovi mercati.