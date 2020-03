Cupra Limited Edition alla conquista delle Alpi

L’avventura della SUV compatta spagnola è iniziata sulle Alpi Svizzere, a Davos, una piccola città di circa 11.000 abitanti, conosciuta per essere la più alta d’Europa, oltre che per ospitare il Forum Economico Mondiale. CUPRA Ateca Limited Edition offre dettagli di spicco, come gli esclusivi cerchi in lega da 20” con maggior superficie di contatto e freni Brembo da 18” di serie che rendono la guida semplice, anche con le condizioni più estreme.

A oltre 2.300 metri di altezza si trova una delle strade più spettacolari delle Alpi Svizzere, Passo Flüela. Chiusa per la maggior parte dell’anno per le forti nevicate e il rischio di valanghe, Cupra Ateca l’ha percorsa, permettendole di dimostrare tutto il suo potenziale.

Passo Flüela è stato costruito 150 anni fa per unire le città di Davos e Susch. Il passo resta chiuso da novembre a maggio a causa della neve e, per evitare l’isolamento della valle, nel 1.999 è stato inaugurato il tunnel Vereina. Curiosamente, questa cifra corrisponde esattamente al numero di CUPRA Ateca Limited Edition disponibili in tutto il mondo. Un modello ad alte prestazioni e con un design raffinato, caratterizzato da cruscotto, specchietti retrovisori esterni e spoiler in fibra di carbonio con dettagli in tonalità rame, rivestimenti in colore Blu Petrol e l’esclusivo Grigio Grafene della carrozzeria.

Durante i mesi invernali, in questa zona delle Alpi svizzere la neve può arrivare ai 90 centimetri. CUPRA Ateca Limited Edition, con sistema di trazione integrale 4Drive, DCC con ammortizzatori adattivi con durezza regolabile e tre posizioni: Normal, Sport e CUPRA. “Quando si vuole assumere il controllo totale della vettura, ci si può divertire con le diverse modalità di guida e gli assistenti di cui è equipaggiata CUPRA Ateca Limited Edition. Ovviamente, questo va fatto esclusivamente in

spazi chiusi, come le piste di Davos”, condivide Jordi Gené, esperto di guida e pilota del team CUPRA Racing.

Per affrontare qualsiasi strada, incluso i percorsi più complicati per la guida, come questo, con 37 curve e un dislivello che arriva al 10%, sono necessarie prestazioni al top. CUPRA Ateca Limited Edition offre tutti gli assistenti di guida necessari, come l’Hill Descent Control, Lane Assist e sistema di frenata di emergenza per affrontare anche le condizioni più estreme.