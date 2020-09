Crash test Euro NCAP settembre 2020: 5 stelle per la Toyota Yaris

La quarta generazione della piccola giapponese è stata la prima vettura testata secondo il nuovo protocollo, che prevede – tra le altre cose – una nuova prova di urto frontale contro barriera mobile, una differente ripartizione tra i pesi dei diversi scontri, una maggiore rilevanza dei sistemi di sicurezza attiva e nuovi scenari per i sistemi ADAS.

La Toyota Yaris ha superato brillantemente i nuovi crash test Euro NCAP mostrando qualche lieve criticità solo nella protezione del torace del conducente e dei femori di conducente e passeggero a causa della struttura del cruscotto, nell’escursione del manichino verso il lato opposto nello scontro laterale (nonostante la presenza degli airbag centrali), nelle istruzioni di montaggio per alcuni sistemi di ritenuta dei bambini e nella protezione della testa del pedone in corrispondenza dei montanti del parabrezza in caso di investimento.