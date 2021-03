Crash test Euro NCAP marzo 2021: 5 stelle per Polestar 2 e Cupra Formentor

La vettura migliore testata questo mese è stata la Polestar 2: la compatta elettrica svedese ha ottenuto un punteggio eccellente nella protezione dei pedoni grazie al cofano motore attivo.

La Cupra Formentor ha invece mostrato ottimi risultati in tutte le categorie, anche – come sulla scandinava – nelle prove riguardanti i sistemi di frenata di emergenza automatica (in particolare nell’evitare o mitigare gli impatti con gli utenti vulnerabili).