Crash test Euro NCAP maggio 2021: 5 stelle per due Genesis

L’auto migliore testata questo mese è stata la Genesis G80: l’ammiraglia “premium” coreana – non ancora commercializzata in Italia, così come la “cugina” crossover GV80 – ha ottenuto un punteggio molto alto anche grazie alla ricchissima dotazione di sistemi di assistenza alla guida (monitoraggio dello stato psicofisico del conducente, cofano attivo in caso di urto con i pedoni e sistema di chiamata d’emergenza avanzato) e ha mostrato qualche lieve criticità nella protezione del torace del conducente, nella conformazione del sedile posteriore che non protegge al meglio il collo del passeggero e nella protezione del bacino del pedone in caso di investimento.

La grande SUV “premium” coreana Genesis GV80 si è comportata in modo simile alla G80 e ha ottenuto valutazioni leggermente inferiori a causa dell’assenza del cofano attivo e del maggior peso della vettura (che determina una maggiore aggressività in caso di urto con un altro mezzo).

La Citroën C4 non ha convinto del tutto i tecnici dell’Euro NCAP: la compatta francese se l’è cavata molto bene nell’urto laterale contro barriera e palo ma ha deluso in diverse altre “materie”. Qualche esempio? La debole o marginale protezione del femore dei passeggeri anteriori e del collo dei bambini nelle prove di urto frontale, l’escursione eccessiva del passeggero verso l’altro occupante in caso di urto laterale e qualche défaillance della frenata automatica in alcuni scenari con il pedone.