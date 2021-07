Crash test Euro NCAP luglio 2021: solo 4 stelle per Renault Kangoo e Opel Mokka

La vettura migliore testata questo mese è stata la Renault Kangoo: la terza generazione della multispazio francese – caratterizzata da una buona dotazione di sistemi di assistenza alla guida e di funzioni di sicurezza attiva e da un ottimo sistema di frenata automatica che previene collisioni con auto, pedoni e ciclisti – non ha ottenuto il punteggio massimo a causa della moderata protezione offerta nelle prove di urto laterale.

La seconda generazione della Opel Mokka – capace di ottenere quattro stelle in tutte le aree di valutazione – è stata invece penalizzata dall’assenza di alcune dotazioni per l’assistenza alla guida come ad esempio la frenata automatica per il riconoscimento dei ciclisti.