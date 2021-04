Crash test Euro NCAP aprile 2021: 5 stelle per Volkswagen ID.4 e Skoda Enyaq iV

La vettura migliore testata questo mese è stata la Volkswagen ID.4: la SUV media elettrica tedesca ha ottenuto risultati eccellenti nella protezione degli occupanti e nell’urto laterale con barriera e palo mostrando qualche criticità nell’eccessiva escursione degli occupanti anteriori in caso di crash laterale e nell’assenza del sistema di rilevamento del pedone in retromarcia.

La “cugina” Skoda Enyaq iV – realizzata sullo stesso pianale – si è comportata nello stesso modo con massimi punteggi nella salvaguardia degli occupanti e con un’eccessiva escursione del conducente verso il passeggero accanto in caso di urto laterale. Buona anche la dotazione di ADAS: il monitoraggio del guidatore non è stato valutato in quanto optional e anche in questo caso manca il rilevamento del pedone in retromarcia.

La Dacia Sandero e la variante con la coda Logan (non venduta in Italia) si sono fermate a due stelle nei crash test Euro NCAP a causa soprattutto della scarsa dotazione dei sistemi di assistenza alla guida: è presente solo il rilevamento di allaccio delle cinture di sicurezza e la frenata automatica non è in grado di rilevare pedoni e biciclette. Senza dimenticare la protezione marginale o debole del torace, dei femori e del collo per gli occupanti.