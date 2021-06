Coyote: ora la app è compatibile con Android Auto

Da oggi la app di Coyote è disponibile anche per Android Auto e non più solo per Apple CarPlay: una buona notizia per chi possiede uno smartphone Android e vuole utilizzare i servizi dell’azienda francese anche sul display del proprio veicolo.

“Siamo entusiasti di proporre un’esperienza su misura, largamente attesa dalla nostra comunità, sviluppata specificatamente per adattarsi al mondo Android Auto”, ha dichiarato Maurizio Izzo, Country Manager di Coyote Italia. “L’utente potrà ritrovare tutti i servizi Coyote, mantenendo le funzionalità del sistema Android”.

Come funziona Coyote?

La tecnologia Coyote si basa sulle segnalazioni di una community di oltre 5 milioni di utenti in tutta Europa: in questo modo è possibile ricevere in tempo reale informazioni relative ai limiti di velocità, agli Autovelox fissi e mobili, alle telecamere semaforiche e ai Tutor. Senza dimenticare il traffico, gli incidenti e i pericoli lungo il percorso.

Quanto costa Coyote per Android Auto?

Coyote per Android Auto è disponibile in tutta Europa per i clienti con cellulare Android che abbiano attivato la formula Extend ma fino al 15 luglio 2021 l’accesso è libero: dopo sarà necessario l’abbonamento con formula Extend (il prezzo? 9,99 euro al mese). Ma non è tutto: per ogni nuovo abbonamento Coyote offre una prova gratuita di 30 giorni. Per iscrizioni e maggiori informazioni il sito è: www.mycoyote.net.