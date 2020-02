Costo tagliando auto e manutenzione: le Case più economiche

I costi di manutenzione delle auto non sono tutti uguali: esistono Case che offrono tagliandi economici presso le proprie officine autorizzate e altri brand con tariffe più salate.

Per scoprire quali sono i marchi più economici alla voce “manutenzione” Altroconsumo – in collaborazione con altre associazioni di consumatori europee provenienti da Belgio, Francia, Portogallo e Spagna – ha realizzato un’inchiesta (pubblicata su Altroconsumo Inchieste di febbraio 2020) che ha coinvolto oltre 43.000 automobilisti, di cui circa 13.000 italiani, proprietari di veicoli con non più di dieci anni di età. Un’indagine che ha permesso, tra le altre cose, di avere una panoramica completa del parco auto del nostro Paese.

In Italia la metà delle famiglie possiede due auto: i diesel rappresentano il 43% del mercato contro il 34% dei motori benzina (anche se nell’ultimo anno questo rapporto si è invertito) mentre le ibride (al momento al 7%) sono in forte crescita.

Di seguito troverete la classifica delle Case automobilistiche dalla manutenzione più economica: una graduatoria che riporta il costo medio sostenuto negli ultimi dodici mesi dagli italiani che hanno portato la propria vettura in un’officina autorizzata dalla marca.