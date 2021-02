Cortina 2021: Audi protagonista dei Mondiali di sci

Audi sarà protagonista dei Mondiali di sci Cortina 2021 con una flotta di 20 auto elettrificate a disposizione della municipalità per garantirne gli spostamenti: oltre alle varianti ibride plug-in di A6, A7 e Q5 saranno presenti nella località di montagna veneta le grandi SUV elettriche e-tron e e-tron Sportback.

Non è la prima volta che le strade della Casa tedesca e quelle di Cortina d’Ampezzo si incontrano: Audi ha anche riqualificato la superficie di Fiames (a 4 km dal centro di Cortina) trasformando l’area in una pista prova dedicata alle attività di driving experience per i modelli dei quattro anelli ad alta elettrificazione.

L’unica area experience permanente in Italia sull’arco alpino comprende una pista su neve/ghiaccio con uno sviluppo che varia da 1 a 1,7 km a seconda delle condizioni di neve e delle temperature esterne e due parkour, uno naturale e l’altro artificiale.

Durante i Mondiali di sci Cortina 2021 l’area di Fiames ospiterà l’Audi e-tron charging station: un hub di ricarica per vetture a zero emissioni che consente l’alimentazione simultanea di otto auto elettriche.