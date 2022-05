Concorso di Villa d’Este: quest’anno si parte da Milano

Un ritorno post pandemia alle date della tradizione: dal 20 al 22 maggio sul Lago di Como, nella cornice di livello di Villa d’Este si svolgerà il Concorso d’eleganza dedicato alle automobili più belle e iconiche del mondo. Una manifestazione che ormai è seconda sola al quella americana di Pebble Beach e che, per la gioia di tutti gli appassionati di vetture spettacolari, avrà un prologo importante e che coinvolge la città di Milano.

Delle 50 vetture ammesse al Concorso – di cui, lo ricordiamo, main sponsor è BMW – una ventina parteciperà a un Prelude Tour, il 19 maggio, con patrocinio del Comune di Milano, da Piazza della Scala fino a Cernobbio, ma, prima di far rombare i motori, offrendosi agli sguardi del pubblico dalle 9 alle 10,30 del mattino. L’arrivo a Cernobbio è previsto alle 16 e 30. A Villa d’Este BMW celebrerà anche i 50 anni di BMW M (Motorsport) presentando in anteprima la M4 CSL e la nuova ammiraglia elettrica i7. I 50 anni di BMW M sono anche un’opportunità per esporre sul Lago di Como numerose auto da collezione di BMW Group Classic che incarnano questa storia.

Le BMW storiche da collezione saranno presenti anche come veicoli di serie BMW M, ma anche come pezzi forti storici della BMW Serie 7. Per chi vuole lustrarsi ulteriormente gli occhi sarà presente pure la super Rolls Royce Boat Tail (marchio del gruppo tedesco, per chi non se lo ricordasse). Per il pubblico, nella vicina Villa Erba, domenica 22, ci sarà una manifestazione laterale, Wheels & Weisswürscht Lake Como, con la partecipazione di club motoristici italiani e internazionali: ingresso gratuito ma bisogna prenotarsi sul sito https://www.ticketone.it/artist/wheels-weisswuerscht/. Le cinquanta straordinarie auto che rappresentano quasi un secolo di storia automobilistica sono suddivise in sette classi. I nomi rispecchiano gli anniversari e le eccellenze del concorso di quest’anno.

Eccole come da dizione esatta: