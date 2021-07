Citroën C5 X: tutto quello che avreste voluto sapere (tranne i prezzi)

La Citroën C5 X è lunga 4,81 metri (come una Kia Sorento), larga 1,87 metri (come una Ssangyong Korando) e alta 1,49 metri (come una Subaru Levorg).

Citroën non ha ancora comunicato ufficialmente la gamma motori della C5 X : si sa soltanto che non ci saranno propulsori diesel e che le uniche due alimentazioni disponibili saranno benzina e ibrido plug-in benzina. Ipotizziamo quindi tre unità sovralimentate:

Citroën C5 X: comfort in primo piano

La Citroën C5 X punta a offrire il massimo comfort al guidatore e ai passeggeri: sospensioni Citroën Advanced Comfort, abitacolo spazioso in stile lounge, vetri anteriori e posteriori stratificati e sedili Advanced Comfort. Ma non è tutto: la versione ibrida plug-in benzina porterà al debutto le sospensioni attive.

Per quanto riguarda l’infotainment segnaliamo il nuovo sistema con touchpad da 12″ HD personalizzabile tramite widget come un tablet e impreziosito dal Natural Voice Recognition, quattro prese USB-C e la ricarica wireless per lo smartphone. Ultimo, ma non meno importante, l’Extended Head up Display.