Cambio gomme invernali ai tempi del coronavirus: c’è tempo fino al 15 giugno 2020

Nel 2020 sarà possibile rimanere con gli pneumatici invernali montati fino al 15 giugno: in seguito all’emergenza coronavirus il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha prorogato di un mese i termini del cambio gomme invernali.

Una decisione giusta in un periodo molto particolare presa in seguito alla segnalazione da parte delle associazioni di categoria dell’impossibilità di rispettare per l’anno in corso il termine del 15 maggio.

L’obbligo di cambiare le gomme invernali normalmente entra in vigore il 15 aprile e c’è tempo fino al 15 maggio per mettersi in regola. Nelle scorse settimane, però, il lockdown ha impedito il regolare svolgimento di queste procedure.

Dal 4 maggio, con l’avvento della Fase 2, tutti potranno recarsi – senza uscire dalla propria Regione – presso un’officina o un gommista per montare le gomme estive.