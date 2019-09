Bugatti oltre le 300 mph: la Chiron del record

Una Bugatti Chiron molto simile al modello di produzione è riuscita a superare il muro delle 300 miglia all’ora. L’hypercar francese ha stabilito il nuovo record di velocità assoluto per un’auto di serie, fermando la lancetta del tachimetro sulle 304,8 miglia orarie, ossia 490,5 km/h. Il nuovo primato è stato certificato dal TUV, l’organismo di ispezione tedesco.

Non sono ancora i 500 km/h che Bugatti ha tutta l’intenzione di sfondare – per la prima volta nella storia – ma è uno step importante verso questo traguardo. Per altro inseguito anche da Hennessey e Koenigsegg. L’auto più veloce al mondo fa un po’ gola a tutti.

Ad ogni modo Stephan Winkelmann, presidente di Bugatti si è dimostrato euforico dopo il risultato della sua super car sul circuito di Ehra-Lessien, in Germania, con al volante il pilota britannico Andy Wallace, noto per aver vinto la 24 Ore di Le Mans nel 1988 oltre alle sue tre vittorie alla 24 Ore di Daytona e alla 12 Ore di Sebring. A 58 anni ha ancora il piede di piombo…