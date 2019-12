Bugatti Chiron: una one-off griffata Hermès

Il nome di Manny Khoshbin non è nuovo nel panorama dell’automotive. L’eccentrico collezionista ha infatti la ‘capricciosa’ abitudine di richiedere la collaborazione tra alcune esclusive Case costruttrici e la rinomata marca francese di moda Hermès. Il risultato è una serie di versioni speciali, one-off, di alcuni tra i modelli sportivi e di lusso più iconici al mondo. Il Caso della sua Pagany Huayra parcheggiata in garage è un esempio perfetto della suo costoso vizietto.

A questa si unirà presto una Bugatti Chiron griffata anch’essa Hermès e contraddistinta da un’inedita carrozzeria in tinta Hermès Craie (Bianco Gesso). Ma il colore è solo uno dei tanti dettagli di questo modello unico dell’hypercar francese. Unici sono infatti anche la griglia frontale, la parte bassa dell’alettone e tutto il paraurti posteriore verniciato in tinta carrozzeria. Bugatti ed Hermes hanno collaborato anche ai dettagli interni di questa Chiron , come la pelle speciale che riveste i pannelli delle portiere e la placca speciale “Dressed by Hermès”. Già che rimane invariata p invece la meccanica della Bugatti Chiron con l’originale W16 da 8,0 litri con 1.500 CV di potenza e 1.600 Nm di coppia massima.