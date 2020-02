BMW X5: arriva la Timeless Edition in Alcantara

La BMW X5 Timeless Edition è un’edizione limitata – 50 esemplari destinati all’ Italia – della quarta generazione della grande SUV bavarese realizzata in collaborazione con Alcantara. Un modello esclusivo che sarà presentato ufficialmente al pubblico in occasione dell’Open Week End dell’8-9 febbraio presso le concessionarie della Casa tedesca.

BMW X5 Timeless Edition: Alcantara a bordo

I sedili della BMW X5 Timeless Edition sono rivestiti in Alcantara color nero in versione plain alternata a un esclusivo design forato con retro grigio che si sviluppa in verticale nella parte centrale. Ma non è tutto: Alcantara riveste anche il padiglione, i braccioli centrali anteriori e posteriori e i pannelli porta. Senza dimenticare le impunture a contrasto che richiamano il colore della vernice esterna.

Il poggiatesta del passeggero è impreziosito dalla scritta elettrosaldata “Powered by Alcantara” e dall’etichetta serigrafata “Timeless Edition 1/50” e nel prezzo della vettura (non ancora comunicato) è compresa una borsa da viaggio in Alcantara con lo stesso design degli interni della SUV di Monaco.