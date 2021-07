BMW iX: foto, dati, prezzi e rivali

La BMW iX è già ordinabile: la grande SUV elettrica tedesca a trazione integrale è in vendita a prezzi che partono da 84.000 euro. Di seguito troverete le foto, i dati, i prezzi e le rivali della BMW iX: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova crossover ecologica bavarese. Le foto della BMW iX

BMW iX: motori e prestazioni La BMW iX monta due motori elettrici ed è disponibile in due varianti di potenza: due motori elettrici da 326 CV (xDrive40)

due motori elettrici da 523 CV (xDrive50) La BMW iX xDrive40 accelera da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi mentre la xDrive50 in 4,6. Per entrambe la velocità massima è limitata a 200 km/h. Presto vedremo anche la versione sportiva M60 da oltre 600 CV.

BMW iX: batteria, autonomia e ricarica La BMW iX xDrive40 monta una batteria da 77 kWh (71 kWh netti) e dichiara un’autonomia di 425 km. La corrente continua viene immagazzinata fino a 150 kW ed è possibile portare lo stato di carica dal 10 all’80% in 31 minuti e incrementare l’autonomia di 95 km in dieci minuti in una stazione di ricarica rapida DC (con carica iniziale del 10%). La BMW iX xDrive50 risponde con una batteria da 112 kWh (105 kWh netti) in grado di garantire un’autonomia di 630 km: record assoluto tra le SUV elettriche. La corrente continua viene immagazzinata fino a 200 kW ed è possibile portare lo stato di carica dal 10 all’80% in circa 35 minuti e incrementare l’autonomia di 150 km in dieci minuti in una stazione di ricarica rapida DC (con carica iniziale del 10%). Tutte le BMW iX offrono di serie la BMW Charging Card e il Flexible Fast Charger che offre una velocità di ricarica fino a 11 kW e un cavo di ricarica Mode 3 per le stazioni pubbliche.

BMW iX: le dimensioni La BMW iX è lunga 4,95 metri, larga 1,97 metri (come un’Audi Q7) e alta 1,70 metri (come una Kia Sorento). Il bagagliaio ha una capienza di 500 litri, che diventano 1.750 quando si abbattono i sedili posteriori.

BMW iX: il design Lo stile della BMW iX è più funzionale che seducente: la grande SUV elettrica di Monaco – caratterizzata da un frontale un po’ troppo vistoso – può vantare un coefficiente aerodinamico di 0,25. Una buona notizia per l’efficienza e l’autonomia. Gli interni, più riusciti, sono stati concepiti per offrire qualità della vita e benessere: sedili di nuova concezione con poggiatesta integrati e tanto spazio per le gambe grazie all’assenza del tunnel centrale.

BMW iX: piacere di guida Grazie alla costruzione spaceframe in alluminio e all’uso della CFRP (plastica rinforzata con fibra di carbonio) nel tetto, sui laterali e nella parte posteriore è stato possibile contenere il peso. Questo – unito alla trazione integrale, all’abbassamento del baricentro dovuto alla presenza della batteria nel sottoscocca e alla tecnologia di limitazione dello slittamento delle ruote integrata nella centralina motore – garantisce un comportamento stradale agile e confortevole al tempo stesso. Tutte le BMW iX offrono un assale anteriore a doppio braccio oscillante, un assale posteriore a cinque bracci, ammortizzatori lift-related e un sistema di sterzata elettrico con funzione Servotronic e rapporto variabile. Chi vuole il massimo può puntare sulla più potente xDrive50 che offre sospensioni pneumatiche a due assi, Integral Active Steering, cerchi in lega da 21” e pinze freno da 17”. Oltre alla protezione acustica per i pedoni la BMW iX dispone anche di un suono di guida personalizzabile con varianti di sound composte in collaborazione con Hans Zimmer.

BMW iX: l’infotainment La BMW iX porta al debutto la nuova generazione del display e del sistema operativo iDrive. Basato sul nuovo BMW Operating System 8, è progettato con una chiara attenzione al funzionamento del touchscreen del BMW Curved Display e all’interazione verbale con il BMW Intelligent Personal Assistant. Il BMW Curved Display è un gruppo di display completamente digitale formato da uno schermo informativo da 12,3” e da uno di controllo da 14,9” alloggiati dietro una superficie in vetro curvata verso il guidatore.

BMW iX: gli ADAS La BMW iX è sorvegliata da cinque telecamere, cinque sensori radar e 12 sensori a ultrasuoni e offre una ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida. Qualche esempio? Il sistema di avviso di collisione anteriore che rileva anche il traffico in arrivo quando si gira a sinistra e i ciclisti e i pedoni quando si gira a destra, il cruise control adattivo con funzione Stop&Go con una migliore regolazione della distanza di sicurezza, la funzione di avviso di uscita che segnala la presenza di ciclisti o pedoni nell’area circostante prima dell’apertura delle porte e il Remote Theft Recorder.

BMW iX: materiali sostenibili La BMW iX è prodotta presso nello stabilimento tedesco di Dingolfing utilizzando energia green, estrazione controllata delle materie prime e un’altra percentuale di materiali naturali e riciclati. Il BMW Group si rifornisce di cobalto e litio necessari per le batterie ad alto voltaggio da fonti controllate in Australia e in Marocco e lo consegna ai produttori delle celle della batteria mentre l’alluminio viene prodotto utilizzando l’energia delle centrali solari. Ma non è tutto: il concept di sviluppo dei motori elettrici permette di evitare l’uso di terre rare nei rotori del sistema di trasmissione. Segnaliamo inoltre l’ampio uso di alluminio secondario e plastica riutilizzata e interni realizzati con legno certificato FSC, pelle conciata con estratti di foglie d’ulivo, reti da pesca riciclate e materiali naturali.

BMW iX: gli allestimenti Gli allestimenti della BMW iX sono due: “base” e Pacchetto sportivo. BMW iX La dotazione di serie della BMW ix “base” comprende: Sicurezza Airbag per guidatore e passeggero

Airbag laterali per la testa per prima e seconda fila di sedili

Poggiatesta regolabile per posto centrale seconda fila

Airbag laterali per guidatore e passeggero

Cinture di sicurezza – attive e regolabili per 4 passeggeri

Fissaggio Isofix per sedili posteriori esterni e ancoraggio posteriore Top Tether

Sistema anti bloccaggio di sicurezza ABS, con Brake Assist System e Cornering Brake Control

Luci freno dinamiche

Terza luce di stop a Led integrata nello spoiler posteriore

Avvisatore acustico bitonale

Avvisatore acustico per pedoni

Controllo dinamico di stabilità DSC

Controllo dinamico della trazione DTC

Sensori di collisione attivi

Sistema di sicurezza passiva per pedoni

Active Protection

Alette parasole

Finestrini elettrici

Indicatore pressione pneumatici

Assistente di attenzione alla guida

Kit prontosoccorso (incluso nella messa in strada)

Triangolo di sosta d’emergenza (compreso nella messa in strada)

Segnalatore acustico cinture di sicurezza

Sistema Active Guard (Euro NCAP)

Bulloni antifurto per cerchi in lega

BMW Intelligent Emergency Call

Antifurto con allarme Design esterno Emblema BMW, cofano motore e portellone

Maniglie delle porte a filo con la superficie della porta

Modanatura decorativa della cornice laterale nera lucida

Copertura della cavità della finestra in nero lucido

Sportellino del bocchettone di rifornimento carburante, destro, posteriore in tinta con la carrozzeria

Grembialatura anteriore, plastica nel colore del veicolo

Copertura del paraurti anteriore in un unico pezzo, inclusa la copertura dell’occhiello di traino nel colore del veicolo

Pannello targa integrato nel paraurti anteriore e nel portellone

Portellone ad azionamento elettrico

Badge “iX” sul portellone posteriore, a sinistra

Badge codice modello sul portellone posteriore, a destra

Specchietti retrovisori esterni con calotta verniciata in tinta carrozzeria

Base specchietti in nero opaco

Specchietti retrovisori esterni reg. elett., riscaldati e asferici con antiabbagliamento automatica

Luci direzione integrate negli specchietti retrovisori esterni

Rete divisoria vano bagagli Cerchi e pneumatici Cerchi in lega aerodinamici da 20″ styling 1002 pneumatici standard (8,5 J x 20), 235/60 R 18, Lightning Grey, catenabili Interni Sedili per 5 passeggeri

Regolazione elettrica sedili anteriori

Rivestimento sedili in Sensatec

Retroschienale sedili anteriori con tasca

Rivestimento quadro strumenti in Sensatec

Console centrale e bracciolo centrale in Sensatec

Evidenzia componenti e controlli in Gold Bronze

Specchio interno senza cornice

Luci interne: centrale anteriore e posteriore, luci lettura anteriori, vano piedi, alette parasole portaoggetti e bagagliaio

Ambient Light – Illuminazione interna diffusa

Schienali dei sedili posteriori abbattibili con funzionamento 40:20:40

Bracciolo centrale posteriore a comparsa

Volante in pelle a 2 razze a forma poligonale

Piantone dello sterzo a regolazione elettrica

Tasche portaoggetti dietro i sedili anteriori

Portabicchieri (due anteriori, due posteriori)

Pannello del pavimento del bagagliaio con vassoio portaoggetti integrato

Occhielli di fissaggio (4x nel bagagliaio)

Sedili anteriori riscaldabili

Bracciolo centrale per sedili anteriori con vano portaoggetti

Bracciolo centrale per sedili posteriori con portabevande

Tasche portaoggetti dietro i sedili anteriori

Vano portaoggetti, lato passeggero e guidatore, nelle portiere con portabevande e centrale ant. Tecnologia a bordo Fari abbaglianti e anabbaglianti e luci diurne con tecnologia a LED

Luci posteriori con tecnologia a LED

Luci di guida diurne

Luce di benvenuto (Welcome light)

Getti lavavetri, riscaldati

Sensore pioggia e controllo automatico delle luci di marcia

High-beam assistant

Pacchetto specchietti esterni ampliato

Pulsante Start/Stop

Recupero energia in frenata – Quattro livelli di recupero (adattivo, alto, medio, basso) selezionabili

Tecnologia Servotronic – servoassistenza ottimizzata a tutti i livelli di velocità

Indicatore di usura delle pastiglie dei freni

Dischi freno anteriori e posteriori con ventilazione interna

Freno di stazionamento, elettromeccanico

Asse anteriore a doppio braccio oscillante

Trazione integrale xDrive

Sistema frenante integrato

Cruise Control con funzione freno

Limitatore di velocità

Parking Assistant

Driving Assistant

Luce LED per il feedback degli stati di carica all’interno dello sportello di ricarica

Batteria ad alto voltaggio – nel sottoscocca con celle agli ioni di litio

Climatizzatore aut. con controllo a 4 zone

Riscaldamento con 5 livelli di intensità per sedili guidatore e passeggero

Raffreddamento stazionario

Sistema di chiusura centralizzata: portiere, flap serbatoio, bagagliaio, chiusura aut. regolabile

BMW IconicSounds Electric

Cavo di ricarica (Mode 3/max 22kW/5 metri)

Cavo di ricarica monofase BMW e tessera BMW Charging (cavo monofase con connettore Type2/Mode2; max 7,4 kW, 5 metri, per stazioni di ricarica pubblica)

Sospensioni ad aria sui due assi autolivellanti (solo per xDrive50)

Integral Active Steering (solo per xDrive50)

Accensione senza inserimento chiave

Sistema Immobiliser

Sistema frenante integrato

Tergilunotto

Ugelli tergicristalli riscaldabili

Fari fendinebbia posteriori

Funzione Follow-me-home regolabile tramite iDrive Controller

Sensore pioggia con accensione anabbaglianti, regolazione tergicristalli e sensore di appannamento

Limitatore di velocità

Brake Energy Regeneration (BMW EfficientDynamics) Sistemi di comunicazione e infotainment Quadro strumenti con display digitale da 12,3″

Presa 12V nella consolle centrale e nel bagagliaio

Doppia presa USB type C (charging/data) nel bracciolo porta oggetti anteriore

Doppia presa USB type C (charging) nel comparto posteriore

iDrive Controller

Sistema di altoparlanti HiFi Professional

BMW Live Cockpit Professional

BMW Connected Package Professional

BMW Teleservices

Wireless charging

Radio DAB

BMW Connected Drive Services BMW iX Pacchetto sportivo La BMW iX Pacchetto sportivo costa 3.100 euro più della “base” a parità di motore e aggiunge: Vernice pastello Alpine White

Cerchi in lega da 21″, aerodinamico, bicolore 3D Lucido, styling 1012

Contenuti estetici Sport Package (design scuro delle luci, pinze freno da 17″ verniciate blu, barriera d’aria nella grembialatura anteriore, grafica della griglia del radiatore cromata a richiesta in Titan Bronze, copri paraurti anteriore e posteriore dal design sportivo e design esclusivo dei cerchi)