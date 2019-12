BMW i8 Roadster LimeLight Edition, la one-off con Alcantara

La BMW i8 Roadster LimeLight Edition è una proposta nata dalla partnership tra BMW Italia e il Centro Stile di Alcantara . Prodotta in un unico esemplare one-off, vanta rivestimenti interni prodotti da Alcantara con un materiale 100% Carbon Neutral. Non a caso l’Azienda è stata la prima realtà industriale italiana a ottenere, dal 2009 per 10 anni consecutivi, il riconoscimento di Carbon Neutrality, certificato dall’ente TÜV SÜD.

E proprio Alcantara ha prodotto i rivestimenti dei sedili, della plancia, dei pannelli porta ed il volante della BMW i8 Roadster Lime Light Edition, alternando nero e color lime in nuance con la livrea esterna e con le forature laser del tessuto che creano un disegno ispirato all’elica del logo BMW.

La BMW i8 Roadater è una due posti con capote a comando elettrico che impiega 15 secondi, anche in movimento fino ai 50 km/h, ad aprirsi. A spingerla ci pensa un powertrain ibrido plug-in, composto da un motore elettrico e da un motore termico per una potenza complessiva di 275 kW (374 CV). Sulla carta dichiara uno sprint da 0 a 100 km/hcin 4,6 secondi e consumi combinati di carburante, calcolato nel ciclo di prova UE per veicoli ibridi plug-in, di 2,1 litri di carburante e 14,5 kWh di energia elettrica per 100 chilometri. Le emissioni di CO2 sono invece di 46 grammi per chilometro.

Entro il 2023 il BMW Group avrà 25 modelli elettrificati nel portafoglio di prodotti. La metà di questi sarà completamente elettrica. Oltre ai veicoli completamente elettrici, gli ibridi plug-in sono un modo efficace per ridurre le emissioni in modo sostenibile. Sono la soluzione perfetta per i clienti che vogliono guidare senza emissioni in città e vogliono avere la tranquillità per viaggi più lunghi.