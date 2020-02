Bentley Flying Spur: prime consegne per la terza generazione

Presentata in anteprima mondiale alla fine del 2019, la nuova Bentley Flying Spur ha già raccolto una moltitudine di premi riconoscimenti, tra cui il titolo di Auto di lusso dell’anno. La produzione è iniziata a novembre nella fabbrica di Crewe, tra l’altro recentemente certificata da The Carbon Trust come la prima fabbrica a emissioni zero del Regno Unito per la produzione di auto di lusso.

La terza generazione della Bentley Flying Spur è un esempio del nuovo design scultoreo contemporaneo della Casa inglese. Costruita su una piattaforma completamente nuova, il suo assetto sportivo beneficia dell’assale anteriore spostato in avanti per aumentare l’interasse.

La terza generazione della Bentley Flying Spur di terza generazione apre la strada nel segmento delle auto di lusso alla tecnologia all’avanguardia. I sistemi di assistenza alla guida includono una telecamera a infrarossi per visione notturna, Traffic Assist, Blind Sport Warning e un display Head-Up. Una serie di funzionalità di connettività avanzata, incluso un hotspot Wi-Fi integrato, aiutano a mantenere il conducente in contatto con una gamma di funzioni e servizi in tempo reale.

Sistema antipolio elettrico a 48 volt

Costruita su un nuovo telaio avanzato in alluminio e composito, la Bentley Flying Spur è un concentrato di eccellenza tecnologica. Il sistema a quattro ruote sterzanti elettronico viene utilizzato per la prima volta in una Bentley in combinazione con la trazione integrale attiva e il Bentley Dynamic Ride, il primo sistema antirollio elettrico a 48 V al mondo. Un altro importante progresso si presenta sotto forma di nuove molle pneumatiche a tre camere, che offrono una gamma molto più ampia di regolazione delle sospensioni tra comfort di guida in stile limousine e sport.

Cuore da supercar

Il cuore pulsante della Bentley Flying Spur è una versione aggiornata del W12 da 6,0 litri a doppio turbocompressore, abbinata a un avanzato cambio a otto marce a doppia frizione per cambi di marcia più veloci e fluidi. Il nuovo motore TSI ha prestazioni non solo in linea con le aspettative, ma inaspettate; fa segnare un tempo di 3,7 secondi nel passaggio da 0 a100 km / e la velocità massima è di 333 km / h.

Bentley Flying Spur Mulliner e First Edition

La clientela Bentley usa creare la sua Flying Spur su misura, oltre l’80% seleziona la specifica Mulliner, che comprende ruote da 22 pollici progettate da Mulliner, trapuntatura a diamante loft sui sedili, pannelli delle portiere in pelle tridimensionali, rivestimento interno in pelle pieno fiore, emblemi Bentley ricamati e tappi di riempimento olio e carburante Bentley. Il 60% dei clienti opta per la First Edition, che include badge esterni ed interni della First Edition ispirati alla bandiera dell’Unione, e molte funzionalità opzionali standard su questa versione – tra cui la nuova mascotte Flying B che scompare elettricamente nella calandra, Bentley Rotating Display, Touring Specification e illuminazione d’ambiente.