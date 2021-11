Auto dell’Anno 2022: le sette finaliste

Oggi sono state svelate le sette finaliste del premio Auto dell’Anno 2022 (che verrà assegnato il prossimo 28 febbraio ): Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Peugeot 308, Renault Mégane E-Tech e Skoda Enyaq iV. Un’edizione priva di tedesche (evento che non si verificava dal 2002) all’insegna della mobilità a emissioni zero: sei “nomination” sono infatti andate a vetture elettriche e l’unica proposta termica – la 308 – può comunque vantare nella propria gamma una versione ibrida plug-in.

In vendita a prezzi che partono da 44.750 euro, è disponibile in tre varianti di potenza: 170, 218 e 305 CV.

Renault Mégane E-Tech

La quinta generazione della Renault Mégane sarà solo elettrica. Bisognerà aspettare febbraio 2022 per ordinarla (i prezzi non sono ancora stati comunicati) e il mese di marzo per vederla in concessionaria.

La gamma motori sarà composta da due unità a emissioni zero da 130 e 218 CV.

CURIOSITÀ: L’ultima vittoria (nonché l’ultimo podio) della Renault nel premio Auto dell’Anno risale al lontano 2006 con la terza serie della Clio.