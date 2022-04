Pirelli P Zero Trofeo R pneumatico di primo equipaggiamento (a richiesta) per Audi RS 3

Il Pirelli P Zero Trofeo R sarà disponibile (a richiesta, a partire dal terzo trimestre 2022) come pneumatico di primo equipaggiamento per l’Audi RS 3 (Sportback e Sedan): le gomme semi-slick italiane omologate per l’uso stradale – testate ieri durante una prova in pista al Mugello – presentano diverse soluzioni tecniche votate alle massime prestazioni. Qualche esempio? La mescola high performance, il disegno asimmetrico del battistrada e il profilo ultraribassato che aumenta la stabilità in rettilineo e l’aderenza in curva riducendo al tempo stesso gli spazi di frenata.

Gli pneumatici Pirelli P Zero Trofeo R hanno inoltre permesso alla variante più cattiva della quarta generazione della A3 di migliorare di ben 4,64 secondi il record al Nürburgring tra le compatte: lo scorso agosto 2021 una Sedan (versione a quattro porte con la coda della “segmento C” sportiva tedesca) guidata da Frank Stippler (pilota e collaudatore della Casa di Ingolstadt) ha girato in 7’40″748.