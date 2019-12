Audi Q7 TFSI e quattro: la nuova ibrida plug-in di Ingolstadt

I consumi

La nuova Audi Q7 TFSI e-tron promette consumi medi di carburante nel ciclo combinato di 2,8 – 3,0 litri ogni 100 chilometri, consumi d’energia di 21,9 – 22,9 kWh/100 km ed emissioni di CO2 di 64 – 69 grammi/km.

60 TFSI o 55 TFSI

Le versioni disponibili della nuova Audi Q7 TFSI E quattro saranno due: la Q7 60 TFSI e quattro può contare su un totale di 456 CV e 700 Nm di coppia. Scatta da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi a fronte di una velocità massima limitata elettronicamente di 240 km/h (135 km/h in modalità puramente elettrica). La Q7 55 TFSI e quattro sfrutta invece un powertrain da 381 CV e 600 Nm. Scatta da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi, mentre i limiti di velocità sono gli stessi dell’altra versione. In modalità elettrica, infine, entrambe le varianti della Q7 TFSI e quattro vantano un’autonomia di 43 chilometri (WLTP).

Tecnologia e-tron

Il sistema di recupero dell’energia deriva da quello dell’elettrica e-tron ed è stato pensato e progettato per garantire un’elevata efficienza. In fase di rilascio permette di recuperare fino a 25 kW di potenza, che diventano 80 kW in frenata. Il sistema di frenata elettroidraulico prevede inoltre che il motore elettrico si occupi delle decelerazioni lievi: le più frequenti nella marcia quotidiana. Le frenate di media intensità (oltre gli 0,3 g) sono invece di competenza dei freni idraulici tradizionali.

La nuova Audi Q7 TFSI e quattro arriverà nelle concessionarie nel corso del primo trimestre del 2020.