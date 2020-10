Audi Q5: le novità della gamma 2021

I prezzi ? Da 59.000 euro per l’ Audi Q5 45 TFSI e da 50.800 euro per la 35 TDI .

Audi Q5 2021: gli equipaggiamenti Audi exclusive

Il programma di personalizzazione Audi exclusive sarà disponibile anche sulla gamma 2021 della Q5: i clienti della Sport Utility dei quattro anelli potranno scegliere tra oltre 50 tinte carrozzeria individualizzate, pregiati rivestimenti in pelle Nappa, inserti in carbonio e radica di noce o quercia e tappetini coordinati alla combinazione di colori scelta per l’abitacolo.