L’ Audi Q4 e-tron sarà presentata ufficialmente a Milano il prossimo 16 aprile in occasione della Interni Designer’s Week 2021, manifestazione urbana dedicata all’Industrial e Furniture Design (in programma nel capoluogo lombardo dal 12 al 23 aprile) che proporrà incontri ed eventi phygital per diffondere e amplificare progetti, opinioni, storie e persone che le generano.

Ma non è tutto: Audi approfitterà della Interni Designer’s Week 2021 per mostrare al pubblico in via Montenapoleone la e-tron GT RS, variante più sportiva della coupé a quattro porte elettrica di Ingolstadt. Inoltre lungo la via saranno esposti in una teca gli schizzi di progetto dell’architetto Mario Cucinella e un modello in scala 1:10 stampato in 3D che svelano il processo creativo alla base dell’installazione presente alla BAM (acronimo di Biblioteca degli Alberi Milano).