Interni Designer’s Week 2020: Audi protagonista a Milano

Audi alla Interni Designer’s Week 2020 Milano – Il talk “Change your view, change your way. L’uomo al centro”

Lo scorso 2 ottobre 2020 – nei suggestivi spazi delle Gallerie d’Italia a Milano – si è tenuto il talk “Change your view, change your way. L’uomo al centro”. Un evento creato per raccontare come per Audi il futuro non sia un obiettivo a lungo termine ma un “modo di essere” innato.

Un racconto a più voci – alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala – che ha visto tra i protagonisti Michele De Lucchi (architetto e ideatore di “Earth Stations”, una nuova tipologia di edifici concepiti per favorire le relazioni umane), Stefano Boeri (architetto nonché firma del famoso Bosco Verticale del capoluogo lombardo) e Chiara Gamberale (scrittrice e conduttrice).

Un talk nel quale sono stati aperti nuovi spiragli sui diversi scenari che si stanno configurando attorno alle città e ai nuovi contesti abitativi. Una lettura che comprende anche in ottica futura gli spazi lavorativi e gli uffici che sentono sempre più la necessità di una riprogettazione, alla luce del fenomeno dello smart working che sta modificando la fisionomia e le dinamiche di città come Milano.