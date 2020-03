Audi: il libro da colorare per passare il tempo in quarantena

Gl iamanti del marchio tedesco Audi, sia i più piccoli che i più grandi, che come tutti in questi giorni sono in casa per la quarantena dovuta all’emergenza sanitaria del Coronavirus, potranno passare il tempo con il libro di disegni da colorare della ‘Collezione Audi’.

L’Audi R8, la top di gamma di Ingolstadt, è la protagonista di questo libro da colorare, ripresa in diverse pagine e da diverse angolazioni. Non mancano i modelli classici del marchio tedesco, come l’ammiraglia A6, o icone storiche come la mitica Audi Quattro degli Anni ’80 e le primissime auto da corsa del marchio dei Quattro Anelli.

Il libro da colorare di Audi si può scaricare QUI.