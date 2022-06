Audi House of Progress: il futuro è adesso

Icon Wheels ha incontrato Marc Lichte Capo del Design di Audi per parlare di presente e futuro della Casa di Ingolstadt.

L’occasione è la Milano Design Week, dove Audi da tanti anni è presente nel capoluogo milanese per raccontare al grande pubblico l’evoluzione non solo del design nel settore automotive ma per parlare anche di sostenibilità e nuova mobilità.

E proprio fra i nuovi spazi di “Audi House of Progress” Marc Lichte ha descritto, ai nostri microfoni, la concept “Grandsphere”, che interpreta a 360 gradi il concetto di innovazione del brand tedesco.

“Siamo partiti dagli interni, perché il design è cambiato – ci ha spiegato – ora la visione è “human centric”; l’automobile è un luogo da vivere e deve essere al servizio di conducente e passeggeri”.

Una concept che presto vedrà la luce e che è fra le protagoniste indiscusse di Audi House of Progress è la A6 Avant e-tron concept. 100% elettrica, con un’autonomia di oltre 700 km.

“La A6 Avant e-tron concept che vedete qui a Milano – ha spiegato Fabrizio Longo, Direttore di Audi – è molto simile al modello di serie che vedremo su strada fra diciotto mesi. Per ricaricare 300 Km ci vorranno meno di dieci minuti”. Un futuro che è già realtà.

Audi House of Progress si trova in piazzale Cordusio, a Milano, ed è aperta al pubblico fino al prossimo 13 giugno.