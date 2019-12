Audi e-tron Sportback: al via le prevendite in Italia

Dopo l’anteprima mondiale al Salone di Los Angeles 2019 , la nuova Audi e-tron Sportback arriva in Italia. La Casa dei Quattro Anelli ha infatti già aperto le prevendite della seconda elettrica della famiglia, con prezzi a partire da 75.400 euro per la versione 50 quattro e da 87.400 euro per la 55 quattro . Entrambe arriveranno nelle concessionarie italiane a partire da aprile 2020.

Motorizzazioni

Come la sua sorella e-tron, la e-tron Sportback potrà essere ordinata con due diverse batterie, ognuna abbinata a un powertrain elettrico diverso. La versione entry level porta la sigla 50 quattro e sfrutta una batteria da 71 kWh e un motore elettrico montato su ogni asse per un totale di 230 kW di potenza e 540 Nm di coppia. In questo caso scatta da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e raggiunge 190 km/h di velocità massima, con un’autonomia di chiarata di 347 km (WLTP).Più in alto in gamma c’è invece la 55 quattro, che monta una batteria più potente da 95 kWh, 120 kg più pesante rispetto alla prima. Questa alimenta due motori elettrici per una potenza complessiva di 265 kW (360 CV) e 561 Nm di coppia, con picchi di 408 CV con la funzione overboost della durata di solo 6 secondi. L’Audi e-tron Sportback 55 quattro scatta da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi, raggiunge 200 km/h di velocità massima e percorre fino a 446 km con una sola ricarica.

Equipaggiamento

La nuova Audi e-tron Sportback, disponibile in 13 tinte carrozzeria, viene prodotta – analogamente ad Audi e-tron – nello stabilimento carbon neutral di Bruxelles. Sin dalla versione d’ingresso spiccano equipaggiamenti di pregio quali i cerchi in lega da 19 pollici in design Aero con pneumatici a ridotta resistenza al rotolamento, i proiettori a LED anteriori e posteriori, il volante multifunzione a razze doppie con bilancieri rivestito in pelle, il climatizzatore automatico comfort a due zone, il sistema di ausilio al parcheggio plus e il servosterzo progressivo. I pacchetti Audi Innovative Assistant e Virtual, caratterizzati da un sensibile vantaggio Cliente, consentono di rendere ancor più ricche le dotazioni in materia di assistenza alla guida e illuminazione.

S line edition

La variante S line edition sottolinea il DNA sportivo della Audi e-tron Sportback. Di serie, adotta cerchi in lega da 20 pollici e sospensioni pneumatiche adattive dalla taratura specifica. Alle estremità del paraurti anteriore, dal profilo più pronunciato rispetto allo standard, spiccano prese d’aria ancora più generose che migliorano la pulizia dei flussi e, prolungandosi sino alla base dei proiettori, contribuiscono a un look particolarmente dinamico. Il logo S line caratterizza la griglia del single frame, mentre i battitacco illuminati in alluminio sono contraddistinti dal logo S. Nella zona posteriore, lo spoiler di serie e l’estrattore a tutta larghezza contribuiscono alla raffinata aerodinamica. Le modanature ai passaruota, le longarine sottoporta, i paraurti e gli specchietti retrovisivi esterni sono, infine, in tinta con la carrozzeria.