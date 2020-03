Audi chiude gli showroom ma garantisce emergenze e consulenze

“Per ripartire presto, è importante sapersi fermare in tempo“. Non si tratta solo di una considerazione di buon senso, specie in questi tempi di emergenza sanitaria, ma è anche lo slogan di Audi Italia per affrontare questo periodo di fermo più o meno forzato di molte attività.

Così, per garantire la massima sicurezza di clienti e collaboratori, Audi Italia ha aderito alle recenti disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19. E deciso di tenere momentaneamente chiusi tutti gli showroom. I servizi di officina saranno invece disponibili, ma solo su prenotazione per gestire le urgenze.

Per Audi Italia non si ferma però l’attività di consulenza: i venditori del gruppo rimarranno operativi telefonicamente, tramite videochiamata o via mail, per garantire ogni tipo di esigenza. A tal proposito sono stati attivati due numeri verdi: 800 283 454 per Audi e 800 100 130 per Audi e-tron.