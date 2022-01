Audi e Cortina d’Ampezzo: molto più di una partnership

Icon Wheels per Audi

Il weekend di Coppa del Mondo di sci alpino 2022 a Cortina d’Ampezzo è stato ricco di avvenimenti: abbiamo infatti assistito al rinnovo della partnership di Audi con la località veneta, alla consegna di tre auto della Casa di Ingolstadt a Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta Bassino e a un doppio trionfo italiano, in discesa libera con la Goggia e in SuperG con Elena Curtoni. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La Casa tedesca ha già portato nel comune veneto una flotta di modelli elettrici e ibridi plug-in a disposizione della municipalità, un’infrastruttura di cinque punti di ricarica realizzati in collaborazione con Enel X e postazioni digitali – chiamate Audi Digital Island – che rilevano e mostrano l’interazione tra uomo e ambiente.

L’accordo tra Audi e Cortina d’Ampezzo – nato nel 2017 con l’obiettivo di dare continuità al piano di sviluppo del territorio e valorizzare l’ecosistema alpino – è stato confermato per i prossimi tre anni.

Audi a Fiames: la Dynamic Area

La Dynamic Area di Fiames – l’ex aeroporto ampezzano riqualificato da Audi e trasformato in una pista su ghiaccio dedicata a test aperti al pubblico con il supporto di istruttori qualificati – continuerà a operare in seguito al rinnovo della partnership tra il brand teutonico e Cortina. Per iscriversi alle driving experience basta collegarsi a myAudi.it su questo link o cliccare direttamente .