Audi e Cortina: rinnovata la partnership

Audi ha rinnovato per altri tre anni la partnership con il Comune di Cortina d’Ampezzo con l’obiettivo di dare continuità al piano di sviluppo del territorio e alla valorizzazione dell’ecosistema alpino.

Un accordo – ideato nel 2017 – che ha già portato una flotta di Audi elettriche e ibride plug-in a disposizione della municipalità e un’infrastruttura di cinque punti di ricarica, realizzati in collaborazione con Enel X, al fine di supportare l’adozione di vetture a impatto zero. Il marchio teutonico si è fatto anche promotore di Audi Digital Island: installazioni digitali presenti in tutte le principali zone di passaggio che rilevano e mostrano l’interazione tra uomo e ambiente.

Ma non è tutto: Audi ha infatti riqualificato l’area di Fiames trasformandola in una pista su ghiaccio dedicata alle attività di driving experience (test aperti al pubblico con il supporto di istruttori qualificati, qui il link per iscriversi).

Proprio a Fiames – in concomitanza con le gare di Coppa del Mondo di sci alpino 2021/2022 di Cortina – Audi ha celebrato i successi delle atlete azzurre consegnando a Sofia Goggia (medaglia d’oro alle Olimpiadi 2018 in discesa libera e due volte vincitrice della coppa del mondo di specialità nel 2018 e nel 2021), Federica Brignone (prima italiana ad aggiudicarsi la Coppa del Mondo generale, nel 2020) e Marta Bassino (campionessa iridata 2021 nello slalom parallelo) rispettivamente una RS 6 Avant e due Q7 TFSI e. Vetture che supporteranno le nostre sciatrici negli spostamenti durante il prossimo anno.

Audi può vantare un rapporto molto stretto con gli sport invernali, un legame iniziato nel lontano 2001. La Casa di Ingolstadt – Title Sponsor di Audi FIS Ski World Cup – presidia per il ventesimo anno consecutivo le tappe della Coppa del Mondo sul territorio italiano e da 14 anni sostiene gli atleti della FISI (Federazione Italiana Sport Invernali).

Non vi basta? Sappiate che Audi collabora anche dal 2016 con Dolomiti Super Ski – società che gestisce le piste, gli impianti di risalita e l’innevamento di 16 comprensori (tra cui l’Alta Badia, partner dei quattro anelli da sei anni).