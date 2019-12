Le nuove versioni g-tron di Audi A4 Avant e A5 Sportback sono ufficialmente ordinabili in Italia: di seguito troverete le caratteristiche e i prezzi delle varianti a metano monovalente della station wagon e della berlina di Ingolstadt.

Audi A4 Avant e A5 Sportback g-tron: il motore

Il motore montato dalle Audi A4 Avant e A5 Sportback g-tron è un 2.0 turbo TFSI benzina/metano da 170 CV e 270 Nm di coppia abbinato a un cambio automatico S tronic (doppia frizione) a sette rapporti.

Un propulsore che permette alla familiare tedesca di raggiungere una velocità massima di 221 km/h e di accelerare da 0 a 100 chilometri orari in 8,4 secondi (224 km/h per la A5 a cinque porte). I consumi dichiarati? Tra 6,9 e 7,8 m3 ogni 100 km per la A4 Avant e tra 6,8 e 7,6 m3/100 km per la A5 Sportback.

Audi A4 Avant e A5 Sportback g-tron: 17,3 kg di metano, solo 7 litri di benzina

Le nuove versioni g-tron di Audi A4 Avant e A5 Sportback sono auto a metano monovalenti (e per questo motivo sono totalmente o parzialmente esentate dal bollo auto nelle Regioni in cui sono previsti incentivi ed escluse dai blocchi del traffico in alcune zone d’Italia).

I quattro serbatoi di metano – collocati in corrispondenza del retrotreno e realizzati in polimeri rinforzati con fibra di carbonio (CFRP) e fibra di vetro (GFRP) – hanno una capacità complessiva di 17,3 kg mentre il serbatoio della benzina può accogliere solo 7 litri di carburante.

Audi A4 Avant g-tron: i prezzi

METANO

Audi A4 Avant 40 g-tron 44.300 euro

Audi A4 Avant 40 g-tron Business 45.650 euro

Audi A4 Avant 40 g-tron Business Advanced 48.350 euro

Audi A4 Avant 40 g-tron S line edition 50.450 euro

Audi A5 Sportback g-tron: i prezzi

METANO

Audi A5 Sportback 40 g-tron 48.800 euro

Audi A5 Sportback 40 g-tron Business 52.000 euro

Audi A5 Sportback 40 g-tron Business Advanced 54.900 euro

Audi A5 Sportback 40 g-tron S line edition 56.700 euro