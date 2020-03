Audi A3: la nuova generzione in Italia con prezzi da 29.150 euro

Al lancio commerciale la nuova Audi A3 2020 entra in listino con due motorizzazioni: il 1.5 TFSI da 150 CV (da 30.100 euro) e il 2.0 TDI da 116 CV (da 29.150 euro) o 150 CV (da 35.200 euro). Solo quest’ultimo è abbinato alla trasmissione automatica s troni a 7 rapporti. Più avanti arriveranno in gamma il tre cilindri 1.0 TFSI da 110 CV e il 1.5 TFSI da 150 CV mild-hybrid da 48 Volt.

Audi A3: equipaggiamento di serie

DI serie, su tutte le versioni, la nuova Audi A3 è equipaggiata con i cerchi da 16 pollici, i fari a LED, i sensori per le luci e la pioggia e i retrovisori elettrici e riscattabili. A borda conta sul climatizzare naturale, il sistema MMI con radio digitale DAB, la strumentazione digitale, il cruise control adattivo, la frenata automatica d’emergenza e il Lane Departire Warning.

Gli allestimenti dell’Audi A3 2020

Oltre alla variante di accesso alla gamma A3, sono disponibili altri tre allestimenti con un equipaggiamento più ricco:

Audi A3 Business

Prima scelta dopo l’allestimento di accesso alla gamma A3 di Audi è la versione Business che aggiunge all’equipaggiamento di serie anche i sensori di parcheggio posteriori, l’adattive cruise control con stop&go, il clima bizona, e il sistema di infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Audi A3 Business Advanced

L’allestimento Business Advanced monta anche i cerchi da 18 pollici, il sistema di assistenza per il parcheggio, battitacchi in alluminio e carrozzeria in tinta lucida con rifiniture in grigio selenite opaco.

Audi A3 S Line Edition

Al top della gamma Audi A3 2020 c’è l’allestimento sportiveggiante S-Editon con cerchi da 18 pollici in grigio grafite, rifiniture nere e grigio platino opaco e l’Audi Drive Select per la personalizzazione delle modalità dio guida.