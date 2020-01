Audi A1 e Q2: novità per la gamma 2020

L’Audi Q2 Identity Black si distingue per i cerchi in lega Audi Sport da 19 pollici a 5 razze in nero lucido, il pacchetto look nero ampliat con blade e retrovisori in nero lucido, cristalli posteriori oscurati e terminali di scarico anch’essi neri.

L’allestimento Business, a parità di prezzo rispetto al passato, prevede di serie il cruise control adattivo, il display a colori da 3,5 pollici del sistema d’infotainment per il guidatore, proiettori a LED (sia davanti che dietro) e indicatori di direzione dinamici, inserti in alluminio spazzolato e pacchetto luci interne.

La piccola di Ingolstadt (prezzi da 22.200 euro) con il 2020 si arricchisce di novità estetiche che riguarderanno sia la versione Sportback che la nuova crossover Citycarver.

Audi A1 Sportback 2020 Identity Black

La nuova Audi A1 Sportback 2020 Identity Black potrà contare si dotazioni votate alla sportività come i cerchi in lega da 18 pollici Audi Sport a 10 razze verniciati in nero lucido, così come anche la griglia frontale single frame e i finestrini total black. Spicca anche il tetto a contrasto a cui si affianca il pacchetto di contrasto 2 in nero Mythos per i retrovisori e i profili esterni.

A1 Citycarver Identity contrast

La doppia tonalità, in grigio e nero, è ripresa anche dalla A1 Citycarver Identity contrast. Alle dotazioni della variante Admired si aggiungono i cerchi da 18 pollici a 5 razze in grigio a contrasto, il tetto e i retrovisori in gnero Mythos o grigio Manhattan. Le novità del 2020 per la A1 Citycarver si completano con il debutto dei pacchetti Ambient, Comfort ed Epic.