Aston Martin: confermata la V12 Speedster

È arrivata oggi direttamente da Gaydon, in via ufficiale, la conferma della produzione di una serie limitata di esemplari (88 unità) della nuova Aston Martin V12 Speedster e il debutto in anteprima mondiale è fissato per quest’anno.

Nata dalla collaborazione tra il dipartimento interno di personalizzazione Q by Aston Martin e il team qualificato di designer e ingegneri della casa, la V12 Speedster combina le autentiche doti da sportiva con le tecnologie più avanzate, non solo dell’industria meccanica ma anche di quella aeronautica.