Arkana, il lato SUVversivo di Renault

Arriva sulle strade Arkana, una nuova Suv coupé (di segmento C) pronta, come fanno sapere da Renault, ad aprire un nuovo capitolo della storia della marca.

Si tratta di un modello “emblematico” e “suvversivo” – il gioco di parole è dei francesi – una vettura che dovrebbe portare Renault, per la prima volta, a inserirsi in un segmento inedito per il brand guidato da Luca De Meo, occupato, solitamente, dai marchi “premium” e che vale, in Europa, circa il 40% di questo mercato.

Una Suv dal profilo sportivo: l’altezza dal suolo è di 199 mm, la cintura della scocca è rialzata e conferisce alla vettura una certa personalità e dinamismo, ulteriormente valorizzati dalla linea spiovente del tetto, tipica delle coupé più che dei fuoristrada.

Anche l’abitacolo ha un look sportiveggiante, in particolare sull’allestimento R.S. Line del nostro esemplare in prova. Qualche numero per capirci: 211 mm di spazio per le ginocchia nella zona dei sedili posteriori, fanno di Renault Arkana “best in class” della sua categoria. Dodici i vani portaoggetti e quattro prese USB, alle quali si aggiunge la ricarica a induzione per smartphone. Per rendere ancora più leggibili tutte le informazioni a bordo, Arkana dispone di un cluster a colori da 10” associato a un display in posizione centrale da 9,3”, con possibilità di usufruire di Apple Car Play e Android Auto.

CARATTERISTICHE, DOTAZIONI E PREZZO DI RENAULT ARKANA

Sotto il cofano della nostra versione c’è il motore 1.3 TCe turbo benzina 4 cilindri E-TECH Hybrid da 145 CV: silenzioso quanto basta, fluido e ben in sinergia con il cambio automatico a doppia frizione EDC. Si tratta della versione Full Hybrid, alla quale va aggiunta una seconda motorizzazione “Micro Hybrid”, declinata in due differenti livelli di potenza: 140 e 160 CV.

Completano l’offerta i principali ADAS di ultima generazione, riuniti sotto il nome di “Easy Drive”, fra i quali, Highway and traffic Jam Companion, cruiser control adattivo, commutatore automatico degli abbaglianti, frenata d’emergenza automatica in grado di riconoscere ciclisti e pedoni, sensore di angolo morto, riconoscimento della segnaletica, alert di superamento della linea di carreggiata e assistenza al mantenimento nella corsia. Tutte queste tecnologie hanno consentito a Renault Arkana di conquistare 5 stelle nei crash test EuroNCAP.

La Suv coupé è disponibile, sul mercato italiano, in due allestimenti: E-TENSE e R.S.Line, a partire da 30.350 euro.