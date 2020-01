Alpine A110 SportsX: la show car in stile crossover

Questa show car, o studio di design, sarà presente a Parigi insieme alle A210 prototipe, Alpine Vision Gran Turismo, Alpne A110 1800, Alpine A110 “berlinette” 1300 del 1971 e Alpine A110S. Nello specifico si tratta di un prototipo sperimentale che fa sfoggio delle diverse possibilità frutto della versatilità della piccola coupé sportiva a motore centrale, convertita per l’occasione in un veicolo destinato agli amanti dello sport e delle attività outdoor.

L’international Automobile Festival è un evento di vitale importanza per Alpine , in cui già nell’edizione 2015 svelò la Alpine Vision Gran Turismo e, nel 2018, la Alpine A110 ricevette il premio di auto più bella del 2017. All’edizione di quest’anno della kermesse parigina il brand francese porterà un’intera esposizione di auto storiche, presenti e future del marchio, tra cui ci sarà la Alpine A110 SportsX .

Ispirata alla A110 vincitrice del Rally di Montecarlo del 1973, la Alpine A110 SportsX presenta una carrozzeria elevata di 60 mm rispetto alla A110 Pure su cui si basa. La carrozzeria è stata anche allargata di 80 mm e monta protezioni in plastica sui paraurti, sui passaruota e sulle fiancate. La livrea è stata verniciata in due colori, bianco per il corpo vettura e nero satinato per il tetto, i cerchi e le prese d’aria. In coda è stato invece installato un supporto specifico che permette di trasportare gli sci o le tavole da snowboard. Il tutto condito con i loghi X che richiamano le auto da rally del passato.

Sotto pelle nessuna modifica, monta l’originale 1.8 turbo da 252 CV di potenza e 320 Nm di coppia che le permette di scattare da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e di raggiungere la velocità massima di 250 km/h.