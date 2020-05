Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio MY2020: qualcosa è cambiato

Mancava solo la Quadrifoglio all’appello: ora la gamma Alfa Romeo Stelvio MY2020 lanciata lo scorso novembre è completa. L’ultima evoluzione della versione sportiva della SUV media del Biscione presenta alcune modifiche relative all’infotainment e al design mentre il possente motore V6 da 510 CV è rimasto invariato. Scopriamo insieme cosa è cambiato.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio MY2020: cosa è cambiato all’esterno Nuovi gruppi ottici posteriori a LED con lente brunita, un’inedita finitura nera lucida per il trilobo anteriore e i badge posteriori e cerchi in lega da 21”: sono queste le novità estetiche principali dell’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio MY2020. Ultima – ma non meno importante – la vernice Verde Montreal, disponibile esclusivamente sulla versione più “cattiva” della SUV media lombarda.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio MY2020: le novità negli interni L’abitacolo dell’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio MY2020 si distingue da quello della serie precedente per il nuovo design della consolle centrale che offre più spazio per gli oggetti, per l’inedito volante e per la leva del cambio in pelle rivista.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio MY2020: più sicurezza L’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio MY2020 presenta una dotazione di ADAS più ricca. Qualche esempio? Lane Keeping Assist (mantenimento di corsia), Active Blind Spot Assist (monitoraggio dell’angolo cieco con mantenimento di corsia), cruise control adattivo, riconoscimento segnali stradali con Intelligent Speed Control (sistema che propone al conducente l’adeguamento della velocità a quella rilevata dal sistema), Traffic Jam Assist e Highway Assist (guida semi-autonoma in condizioni di traffico intenso e in autostrada) e rilevamento stanchezza conducente.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio MY2020: le novità dell’infotainment Il nuovo sistema di infotainment dell’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio MY2020 prevede un touchscreen centrale da 8,8” dotato di servizi connessi, di un’interfaccia ridisegnata e delle Performance Pages (schermate dedicate che consentono di visualizzare in tempo reale le temperature dei principali organi meccanici, la distribuzione di coppia, la pressione dei turbo e la potenza utilizzata e cronometri per misurare le prestazioni).

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio MY2020: il motore Il motore dell’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Model Year 2020 è sempre lo stesso 2.9 V6 biturbo benzina da 510 CV e 600 Nm di coppia.