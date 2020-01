Alfa Romeo Stelvio e Giulia MY20: la navigazione connessa TomTom

La navigazione connessa di TomTom sbarca sulle Alfa Romeo Stelvio e Giulia MY20: al CES 2020 di Las Vegas (salone dell’elettronica in programma fino al prossimo 10 gennaio) l’azienda olandese specializzata nelle tecnologie di localizzazione ha annunciato una collaborazione con il Biscione.

I due modelli della Casa lombarda offrono ora il sistema di navigazione connesso TomTom con mappe aggiornate e servizi aggiuntivi come TomTom Traffic, Autovelox, Online Search and Routing, Weather (meteo), Off Street Parking (parcheggio fuori strada) e Fuel Prices (prezzi del carburante).

Il sistema TomTom presente a bordo delle Alfa Romeo Stelvio e Giulia MY20 è controllato da un touchscreen da 8,8” completamente personalizzabile e le API di TomTom Maps saranno integrate con l’app per smartphone del produttore.