Di seguito troverete le foto e i dati della nuova Alfa Romeo Giulia GTA e della versione ancora più estrema GTAm. I prezzi non sono ancora stati comunicati.

L’ Alfa Romeo Giulia GTA è destinata a diventare una delle auto più desiderate del Biscione: questa versione sportiva della berlina lombarda – disponibile in soli 500 esemplari e derivata dalla Quadrifoglio (ma ancora più “cattiva”) – è un omaggio in chiave moderna alla mitica Giulia GTA del 1965 .

Ora – con il Launch Control – la berlina sportiva del Biscione impiega solo 3,6 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.

Una “dieta” ottenuta grazie all’uso abbondante di materiali ultraleggeri: fibra di carbonio (per albero di trasmissione, cofano, tetto, paraurti anteriore, passaruota anteriori e inserti passaruota posteriori), alluminio (per motore, porte e sistemi di sospensione) e materiali compositi.

Minigonne laterali, spoiler posteriore specifico e splitter anteriore attivo: sono queste le soluzioni aerodinamiche principali introdotte sulla Giulia GTA dagli ingegneri Alfa Romeo in collaborazione con il team di F1 del Biscione e Sauber Engineering .

L’ Alfa Romeo Giulia GTA porta al debutto su una berlina i cerchi monodado (da 20”). Nella coda spicca invece il sistema di scarico centrale Akrapovič in titanio integrato nel diffusore posteriore in fibra di carbonio.

Il comportamento stradale dell’ Alfa Romeo Giulia GTA è stato migliorato rispetto a quello della Quadrifoglio: carreggiate allargate di 5 cm e un nuovo set di molle, ammortizzatori e boccole per i sistemi di sospensione.

L’ abitacolo dell’ Alfa Romeo Giulia GTA presenta rivestimenti completamente in Alcantara su plancia, pannelli porta, imperiale, montanti laterali e zona centrale dei sedili.

L’ Alfa Romeo Giulia GTA sarà disponibile in soli 500 esemplari certificati e numerati: i fortunati clienti potranno beneficiare di una customer experience esclusiva con un processo di vendita one-to-one e un experience package dedicato che comprende un casco Bell in livrea speciale GTA, abbigliamento racing completo Alpinestars (tuta, guanti e scarpe), un telo coprivettura Goodwool personalizzato e un corso di guida specifico realizzato dall’Accademia di guida Alfa Romeo.

Alfa Romeo Giulia GTAm: cosa cambia rispetto alla GTA

L’Alfa Romeo Giulia GTAm – variante estrema della GTA ma sempre stradale – si distingue dalla versione “normale” per i due posti secchi (al posto dei sedili posteriori c’è una “vasca” in Alcantara con sagomature destinate a ospitare caschi ed estintore), per il roll-bar e le cinture Sabelt a sei punti.

Ancora più leggera grazie alla finestratura laterale e posteriore in Lexan (resina appartenente alla famiglia dei policarbonati proveniente direttamente dal motorsport) e all’assenza dei pannelli porta (per aprirle c’è un nastro al posto della maniglia), può vantare un’aerodinamica ancora più curata con splitter anteriore maggiorato e ala posteriore in carbonio.