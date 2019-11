Alfa Romeo 8C Competizione: all’asta un pezzo di storia del Biscione

A Milano AutoClassica, in occasione dell’Asta di Wannenes del 23 novembre prossimo, il lotto principale sarà la speciale Alfa Romeo 8C Competizione, l’unico esemplare verniciato nel colore Maserati Blu Notturno.

L’auto, che fu ordinata da un amico personale di Sergio Marchionne per una scommessa fra i due, rappresenta al meglio i valori di funzionalità e bellezza di una vera gran turismo italiana (lotto 29, stima 240.000 – 400.000 euro).

Nata nel 2007 dalla matita di Wolfgang Egger su espressa volontà di Sergio Marchionne come manifesto mondiale delle straordinarie capacità di design e di tecnica del marchio Alfa Romeo, l’Alfa Romeo 8C Competizione venne realizzata in soli 500 esemplari, i cui ordini si esaurirono in pochi giorni.